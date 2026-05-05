Hervé Vilard Le Forum Le Mans

Le Mans

Hervé Vilard

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Hervé Vilard au Forum au Mans !

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme Nous , Venise pour l’éternité , Reviens ou Méditerranéenne .

Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.

Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.

Sur scène, il ne triche jamais il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Hervé Vilard at the Forum in Le Mans!

L’événement Hervé Vilard Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Le Mans