Hervé Vilard Le Forum Le Mans
Hervé Vilard Le Forum Le Mans mercredi 30 septembre 2026.
Le Mans
Hervé Vilard
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Hervé Vilard au Forum au Mans !
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme Nous , Venise pour l’éternité , Reviens ou Méditerranéenne .
Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.
Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.
Sur scène, il ne triche jamais il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Hervé Vilard at the Forum in Le Mans!
L’événement Hervé Vilard Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Le Mans
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