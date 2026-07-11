Hervé Vilard Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Hervé Vilard

Dimanche 23 mai 2027 à partir de 17h.

Ouverture des portes 18h30

Début du concert 20h00

Placement assis numéroté. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 17:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

Hervé Villard en concert au Silo !

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.



Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec « Capri c’est fini », Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme « Nous », « Venise pour l’éternité », « Reviens » ou « Méditerranéenne ».



Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.



Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante. Sur scène, il ne triche jamais il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Hervé Villard in concert at Le Silo!

L’événement Hervé Vilard Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille