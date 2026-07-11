Hervé Vilard Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
dimanche 23 mai 2027 · Le Cepac Silo · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Hervé Vilard
Dimanche 23 mai 2027 à partir de 17h.
Ouverture des portes 18h30
Début du concert 20h00
Placement assis numéroté. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-23 17:00:00
fin : 2027-05-23
Date(s) :
2027-05-23
Hervé Villard en concert au Silo !
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec « Capri c’est fini », Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme « Nous », « Venise pour l’éternité », « Reviens » ou « Méditerranéenne ».
Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.
Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante. Sur scène, il ne triche jamais il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Hervé Villard in concert at Le Silo!
L’événement Hervé Vilard Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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