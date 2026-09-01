Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Hervé Vilard Nous… Reviens…

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole.

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme Nous , Venise pour l’éternité , Reviens ou Méditerranéenne .

Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.

Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

With his powerful voice and his raw sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of French variety music with popular melodies that have become timeless.

Catapulted to global stardom as a teenager with “Capri c’est fini,” Hervé immediately established himself as an idol.

L’événement Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37