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Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours

mardi 29 septembre 2026 · Joué-lès-Tours

Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
37300 Joué-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
59 Tarif de base plein tarif

Joué-lès-Tours

Hervé Vilard Nous… Reviens…

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole.
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme Nous , Venise pour l’éternité , Reviens ou Méditerranéenne .
Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.
Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.   .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

With his powerful voice and his raw sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of French variety music with popular melodies that have become timeless.
Catapulted to global stardom as a teenager with “Capri c’est fini,” Hervé immediately established himself as an idol.

L’événement Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37

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