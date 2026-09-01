Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours
mardi 29 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Hervé Vilard Nous… Reviens…
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole.
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec Capri c’est fini , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme Nous , Venise pour l’éternité , Reviens ou Méditerranéenne .
Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.
Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With his powerful voice and his raw sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of French variety music with popular melodies that have become timeless.
Catapulted to global stardom as a teenager with “Capri c’est fini,” Hervé immediately established himself as an idol.
L’événement Hervé Vilard Nous… Reviens… Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Concert du duo Arietto dans une grange tourangelle le 12 septembre, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Poetic Lover Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Soirée découverte Country Dance Joué-lès-Tours 15 septembre 2026
- Country Dance Animation Reprise des cours Joué-lès-Tours 16 septembre 2026