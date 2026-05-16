Bagnères-de-Luchon

HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

4 jours consacrés à la culture gasconne Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !

Une culture vivante, propre à notre identité, ouverte aux autres. Une culture qui se transmet et qui se partage

Au programme, ateliers, échanges, conférences, expositions, projections, promenades contées, découverte du patrimoine, jeux, stages, danses, chants, traditions… .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

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English :

4 days dedicated to Gascon culture? A unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine, in a festive and convivial atmosphere!

L’événement HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE