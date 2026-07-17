HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE SAMEDI Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE SAMEDI

PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

En journée Passejade, conférence, stage de chant, pelote basque, théatre, animation Mandala, cantèra… détails et horaires voir programme.

A partir de 20h30 bal.

Samedi 15

9h45-12h PASSEJADA FORESTIÈRA, Promenade en forêt avec Francis Rachou, Départ cour MJC

10h-11h30 INFLUENCES DU BASQUE SUR L’OCCITAN GASCON, Pierre Cames Dancing Casino

11h-12h ANIMATION MANDAL’ÒC, Constitution d’un mandala géant avec les enfants et grands enfants Parc du Casino

14h-16h STAGE DE CHANT, Polyphonies Gasconnes, Wilfried Abo, Salle à définir Sur inscriptions

14h-16h ANIMATION MANDAL’ÒC, Constitution d’un mandala géant avec les enfants et grands enfants Parc du Casino

14h-18h PELOTE ET GRAND CHISTERA, Initiation puis démonstration Fronton de Luchon

16h30-19h BAL SUR PARQUET, A Quate mans & Terre Brune Salle Henri Pac 10 € inscriptions

17h-19h CANTÈRA ITINERANTA EN VILA, Groupes polyphoniques Bars Centre-ville

19h30 APERÒ’CANTÈRA & RESTAURATION Parvis Casino

20h30-21h BAL A LA VOIX, Pour tous, en acoustique Parvis Casino

21h30-00h BAL DU XV AOUT, Musiciens du Comminges Parvis Casino

15h-16h30 THÉÂTRE SOPA AU PISTON , Comédie surtitrée en français par les Galéjaires d’Ariège Dancing Casino

Toutes les animations sans tarifs mentionnés sont en ACCÈS LIBRE.

Les ateliers et cours sont SUR INSCRIPTION en raison de la limite des places disponibles.

Les concerts et bal payants peuvent faire l’objet d’une RÉSERVATION. .

PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie pastorala31@gmail.com

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English :

During the day: Passejade, lecture, singing workshop, Basque pelota, theater, Mandala activities, cantéra… For details and schedules, see the program.

Starting at 8:30 p.m.: dance.

L’événement HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONNE SAMEDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE