Hetty Kate Trio Le Melville Paris

Hetty Kate est une chanteuse de jazz britannico-australienne, forte de vingt ans de carrière internationale. Puisant dans un vaste répertoire de trésors du Great American Songbook et au-delà, elle s’est produite dans 28 pays aux côtés de légendes du jazz telles que James Morrison, Peter Bernstein et Rick Margitza. Établie à Paris, elle se distingue par un timing impeccable, une voix claire et naturelle, et l’art de créer à chaque concert une atmosphère de joie partagée.

Hetty Kate : chant – Lead

Clement Daldosso : contrebasse

Amaury Faye : piano

Hetty Kate, chanteuse de jazz british-aussie, enchante le monde depuis 20 ans avec sa voix claire et son timing parfait. Établie à Paris, elle fait vibrer 28 pays avec des légendes du jazz !

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:30:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5949



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