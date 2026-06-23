Hetty Kate Trio Le Melville Paris
Hetty Kate Trio Le Melville Paris jeudi 25 juin 2026.
Hetty Kate est une chanteuse de jazz britannico-australienne, forte de vingt ans de carrière internationale. Puisant dans un vaste répertoire de trésors du Great American Songbook et au-delà, elle s’est produite dans 28 pays aux côtés de légendes du jazz telles que James Morrison, Peter Bernstein et Rick Margitza. Établie à Paris, elle se distingue par un timing impeccable, une voix claire et naturelle, et l’art de créer à chaque concert une atmosphère de joie partagée.
Hetty Kate : chant – Lead
Clement Daldosso : contrebasse
Amaury Faye : piano
Hetty Kate, chanteuse de jazz british-aussie, enchante le monde depuis 20 ans avec sa voix claire et son timing parfait. Établie à Paris, elle fait vibrer 28 pays avec des légendes du jazz !
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T20:30:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5949
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