Heure de l’orgue, Abbatiale Sainte-Croix, Bordeaux

Heure de l’orgue Samedi 25 avril, 12h00 Abbatiale Sainte-Croix Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire vous convient à une Heure de l’orgue à l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.

Sous la direction de leur enseignante Eva Darracq, les élèves interpréteront un répertoire en forme de voyage à travers l’Europe du 18e siècle.

[en partenariat avec la Paroisse de Bordeaux Saint-Jean Apôtre]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-heure-de-lorgue-avril2026 »}]

Les élèves organistes à l’Abbatiale Sainte-Croix. conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux