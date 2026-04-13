Heure de l’orgue, Abbatiale Sainte-Croix, Bordeaux
Heure de l’orgue, Abbatiale Sainte-Croix, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Heure de l’orgue Samedi 25 avril, 12h00 Abbatiale Sainte-Croix Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire vous convient à une Heure de l’orgue à l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.
Sous la direction de leur enseignante Eva Darracq, les élèves interpréteront un répertoire en forme de voyage à travers l’Europe du 18e siècle.
[en partenariat avec la Paroisse de Bordeaux Saint-Jean Apôtre]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-heure-de-lorgue-avril2026 »}]
Les élèves organistes à l’Abbatiale Sainte-Croix. conservatoire gratuit
© Conservatoire de Bordeaux
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