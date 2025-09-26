Heure des doudous Je danse Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Heure des doudous Je danse

C’est samedi. Une parenthèse s’ouvre. Les pages d’un album se tournent. Une voix s’élève. L’histoire se faufile dans les petites oreilles. Les yeux s’écarquillent. C’est l’heure sacrée des doudous !

Quand j’entends de la musique, c’est plus fort que moi, je me trémousse, et puis je pars sur un pied, et puis sur l’autre pied, en rythme, en cadence, et voilà que je danse ! Je lève les bras, je tourne sur moi, je frappe dans mes mains, et je recommence… et toi sais-tu danser ? Est-ce que quelques histoires t’en donneraient envie ? Prêt ? Un, deux, trois…

Âge 0 3 ans, accompagné d'un adulte.

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

