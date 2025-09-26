Mélange 2 Temps Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Mélange 2 Temps

Le Carré Blanc Tinqueux

2026-05-22

fin : 2026-05-22 21:20:00

2026-05-22

Tout public

Compagnie BP Zoom

N’est pas clown qui veut. C’est un art difficile que BP Zoom maîtrise à fond. Ils sont en voiture ? Tu ris. Ils dansent ? Tu ris. Ils font des bulles ? Tu ris. Attends-toi à avoir mal aux zygomatiques !

Mister B. et Mister P. sont deux énergumènes qui adorent se détester. L’un est lunaire et maladroit, l’autre est autoritaire et raisonnable. De toutes les situations surgissent drôlerie et poésie. Théâtre de geste et de mouvement, manipulation d’objet, musique le duo emprunte à plusieurs disciplines pour exprimer son univers artistique et nous faire découvrir tous les états clownesques possibles. .

