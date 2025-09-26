Les RDV de l’espace ludique Escape game Fort Boyard Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique Escape game Fort Boyard

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

2026-05-23

Tout public

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Relevez le défi de sortir du Fort en raflant un maximum de pièces avec ce jeu de société inspiré de la célèbre émission télé (éd. Dragon d’or) !

Age = 8 ans+ .

