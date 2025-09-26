Les RDV de l’espace ludique Escape game Fort Boyard Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 23 mai 2026.
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Tout public
Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !
Relevez le défi de sortir du Fort en raflant un maximum de pièces avec ce jeu de société inspiré de la célèbre émission télé (éd. Dragon d’or) !
Age = 8 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67
