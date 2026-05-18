Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris
Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 6 juin 2026.
Dans le cadre du temps fort « Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques », nous vous proposons une sélection d’histoires autour de la thématique du vêtement.
Entrée libre, tout public à partir de 6 ans.
Venez profiter d’une heure du conte spécial « vêtement »
Le samedi 06 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
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