Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris

Dans le cadre du temps fort « Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques », nous vous proposons une sélection d’histoires autour de la thématique du vêtement.

Entrée libre, tout public à partir de 6 ans.

Venez profiter d’une heure du conte spécial « vêtement »

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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