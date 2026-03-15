Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris

Nous vous proposons de partager avec vous un moment convivial avec des lectures et des chansons pour les enfants à partir de 5 ans.

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

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les bibliothécaires lisent des histoires

Le samedi 30 mai 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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