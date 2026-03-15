Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris
Heure du conte Bibliothèque Valeyre Paris samedi 30 mai 2026.
Nous vous proposons de partager avec vous un moment convivial avec des lectures et des chansons pour les enfants à partir de 5 ans.
Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.
Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre
les bibliothécaires lisent des histoires
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.
Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr
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