Heure du conte, Bibliothèque Vauban, Versailles
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Vauban · Versailles
Informations pratiques
Heure du conte Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Vauban Yvelines
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Viens écouter des histoires extraordinaires racontées par l’Éventail des contes. De 3 à 6 ans.
Bibliothèque Vauban 76 Rue Champ Lagarde, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France +33130978750 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/vauban [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 50 »}] Public : tous publics
Collections : 27 000 documents
Viens écouter des histoires extraordinaires racontées par l’éventail des contes. De 3 à 6 ans.
© Bibliothèque municipale de Versailles
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