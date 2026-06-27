Informations pratiques

Chartres

Heure du conte Méli-Mélo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-12-16 11:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-12-16

Ouvre bien tes oreilles, les bibliothécaires vont te raconter de merveilleuses histoires !

Livres racontés aux enfants. Entrée libre. À partir de 4 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Listen up—the librarians are going to tell you some wonderful stories!

L’événement Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES