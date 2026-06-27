UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres

Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres

mercredi 7 octobre 2026 · Chartres

Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Heure du conte Méli-Mélo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-12-16 11:00:00

Date(s) :
2026-10-07 2026-12-16

Ouvre bien tes oreilles, les bibliothécaires vont te raconter de merveilleuses histoires !
Livres racontés aux enfants. Entrée libre. À partir de 4 ans.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Listen up—the librarians are going to tell you some wonderful stories!

L’événement Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)