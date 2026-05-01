Heure du conte Médiathèque Montmerle-sur-Saône
Heure du conte Médiathèque Montmerle-sur-Saône mercredi 6 mai 2026.
Montmerle-sur-Saône
Heure du conte
Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Les enfants de 2 à 5 ans sont invités à écouter et redire une histoire avec des mots !
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Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
Children aged 2 to 5 are invited to listen to and retell a story using words!
L’événement Heure du conte Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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