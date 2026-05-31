Heure Musicale, Abbatiale Notre-Dame de Beaugency, Beaugency
Heure Musicale, Abbatiale Notre-Dame de Beaugency, Beaugency dimanche 21 juin 2026.
Heure Musicale Dimanche 21 juin, 18h00 Abbatiale Notre-Dame de Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Pour le Fête de la Musique, les Amis de l’Orgue de Beaugency proposent une heure musicale en l’Abbatiale Notre Dame de Beaugency, de 18 à 19h
Abbatiale Notre-Dame de Beaugency place St Firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire
Pour le Fête de la Musique, les Amis de l’Orgue de Beaugency proposent une heure musicale en l’Abbatiale Notre Dame de Beaugency, de 17h à 18h
©J Primout
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