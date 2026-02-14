Heure théâtrale Place du 4 Septembre Gray
Heure théâtrale Place du 4 Septembre Gray mercredi 17 juin 2026.
Gray
Heure théâtrale
Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
L’école départementale de musique organise une heure théâtrale. .
Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01 secteur-gray@edm70.fr
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English : Heure théâtrale
L’événement Heure théâtrale Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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