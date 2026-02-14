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Heure théâtrale Place du 4 Septembre Gray

Heure théâtrale Place du 4 Septembre Gray mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du 4 Septembre

Adresse : Maison des musiques et des arts Franz Liszt

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gray

Heure théâtrale

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

L’école départementale de musique organise une heure théâtrale.   .

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01  secteur-gray@edm70.fr

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English : Heure théâtrale

L’événement Heure théâtrale Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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