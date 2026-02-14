Heure théâtrale Place du 4 Septembre Gray

Gray

Heure théâtrale

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

L’école départementale de musique organise une heure théâtrale. .

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01 secteur-gray@edm70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure théâtrale

L’événement Heure théâtrale Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY