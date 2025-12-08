Hiba Tawaji & Ibrahim Maalouf à la Française Déols

Hiba Tawaji & Ibrahim Maalouf à la Française

Dimanche 2026-11-22

Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un

programme inédit, à la fois intime et élégant.

Sur scène, la célèbre chanteuse libanaise invite son époux le trompettiste

star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce

répertoire qui traverse les générations.

Les chansons cultes choisies par le couple avec soin se parent ici de nouvelles couleurs, grâce à des arrangements signés Ibrahim Maalouf, entre orchestre classique, jazz, pop et sonorités orientales. Hiba Tawaji, dont la voix à la fois puissante et nuancée transcende les genres, incarne naturellement cette passerelle entre les cultures. Chaque titre devient une redécouverte. La complicité du couple sur scène comme dans la vie, offre une chaleur rare à ce répertoire, une dimension encore plus humaine. Avec un 1er single pour la St-Valentin 2026, comme une déclaration d’amour aux chansons qui l’ont poussée à devenir chanteuse, À la française est bien plus qu’un concert d’Hiba Tawaji. C’est surtout la célébration magique de tout ce que la chanson française a de plus universel. L’amour. 49 .

English :

Hiba Tawaji pays tribute to the heritage of French chanson with a new

program, both intimate and elegant.

On stage, the celebrated Lebanese singer invites her husband, trumpeter

trumpeter Ibrahim Maalouf for a vibrant and audacious tribute to this

repertoire that crosses generations.

