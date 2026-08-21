Hier, aujourd’hui et demain : je joue avec le patrimoine de mon village !, Tour de Monaco, Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Hier, aujourd’hui et demain : je joue avec le patrimoine de mon village ! Vendredi 18 septembre, 17h00 Tour de Monaco Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Mur-de-Barrez, en partenariat avec la classe de CM de l’école primaire et le CAUE de l’Aveyron, propose un projet pédagogique en quatre temps destiné à sensibiliser les enfants au patrimoine de leur village. Son aboutissement sera présenté le 18 septembre.

De la découverte de la photographie à l’observation des espaces et de l’évolution du patrimoine urbain, jusqu’à une réflexion sur le patrimoine de demain, ce projet invite les élèves à porter un regard curieux sur leur environnement.

À partir d’une malle aux trésors remplie de photographies anciennes de différents lieux du village, les enfants, accompagnés d’une photographe, d’un historien et de leur enseignant, partiront à la recherche de ces sites afin de recréer les clichés d’aujourd’hui, en devenant les personnages de cette nouvelle histoire.

Tour de Monaco Pl. de Monaco, 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie La Tour de Monaco est le monument emblématique de Mur-de-Barrez et l’un des derniers vestiges des fortifications qui protégeaient autrefois cette cité médiévale du Carladez. Édifiée au XVe siècle en basalte noir, elle constituait la principale porte d’entrée de la ville fortifiée, dont l’enceinte fut construite entre 1435 et 1440. Classée au titre des monuments historiques depuis 1913, elle marque aujourd’hui encore l’accès à la Grand’Rue et au cœur historique du village.

Son nom rappelle le lien singulier qui unit le Carladez à la Principauté de Monaco. En 1643, à la suite du traité de Péronne, le roi Louis XIII attribue le comté de Carladès à Honoré II Grimaldi, prince de Monaco, en compensation de territoires perdus en Italie. Pendant près de 150 ans, jusqu’à la Révolution française, le Carladez demeure ainsi sous l’autorité des princes de Monaco. Rebaptisée « Tour de Monaco » en 1925, elle est devenue le symbole de cette histoire commune, toujours vivante aujourd’hui puisque le titre de comtesse de Carladès est porté par la princesse Gabriella de Monaco.

La tour accueille désormais une exposition permanente consacrée aux liens historiques entre le Carladez et la famille Grimaldi. Elle constitue également le point de départ du Sentier de l’Imaginaire « D’Histoire en histoires », un parcours qui invite à découvrir les ruelles, les maisons anciennes et le riche patrimoine de Mur-de-Barrez.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Mur-de-Barrez, en partenariat avec la classe de CM de l’école primaire et le CAUE de l’Aveyron, propose un projet pédagogique en à …

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