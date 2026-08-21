Un voyage immersif, Centre bourg de Mur-de-Barrez, Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Un voyage immersif Samedi 19 septembre, 14h30 Centre bourg de Mur-de-Barrez Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En partenariat avec l’Office de Tourisme en Aubrac, le CAUE Aveyron, le cabinet d’architectes Atelier A – Architecture Ville et Lumière, Agence d’architecture Hugues Tournier, l’école primaire de Mur de Barrez, les restaurants et cafés du village, ainsi que des habitant.e.s

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, vivez à Mur-de-Barrez une journée d’aventures, de découvertes et de poésie : Immersion garantie au cœur du Barrez !

Rêveur-rêveuse, vedette de cinéma, explorateur-exploratrice du futur, convive du banquet historique de la place du village … devenez l’acteur-l’actrice du patrimoine de notre bourg.

Participez à toute la journée ou choisissez les animations qui vous inspirent. Une seule consigne : laissez-vous surprendre !

A partir de 14h30 – Rêve d’un voyage dans le temps

Où : Au fil des ruelles de Mur. Départ du circuit au parc de la Corette

Durée estimée : 1h30mn

Au programme : Balade à pied en autonomie.

A l’aide d’une version inédite de l’application Baludik, à charger sur votre téléphone, partez dans le voyage rêvé dans le temps de Camille petit.e pastoureau.relle, et découvrez, au fil des indices, les pépites cachées du patrimoine de Mur-de-Barrez.

14H30 et 16h00 – Quand passé et futur se donnent la main….

Où : Halle de Mur de Barrez.

RDV dans la salle des mariages de la mairie de Mur de Barrez, 70, rue Grand’rue

Durée estimée : 60 mn

Au programme : conférence interactive en compagnie du cabinet d’architectes Atelier A – Architecture Ville et Lumière

Découvrez, avec les architectes, le projet de la future halle, qui va voir le jour sur les fondations de l’ancienne bâtisse Laborie et lauréat de la Fondation du Patrimoine. Entre héritage et modernité, explorez la maquette inédite en 3 D, les grands croquis du projet, les matériaux qui façonneront ce nouvel équipement attendu pour fin 2027.

14H30 et 16H00 – Héro d’un jour !

Où : Salle des fêtes Bertrand Tavernier, 8, rue de la Paro

Durée estimée : 60 mn

Au programme : conférence interactive en compagnie du cabinet d’architectes Hugues Tournier.

Plongez dans le projet de rénovation de la future salle culturelle avec l’équipe d’Hugues Tournier. Une visite virtuelle vous permettra de découvrir ce bâtiment « so vintage » dans son costume de demain, avant de devenir la vedette d’une affiche inspirée de l’univers cinématographique de Bertrand Tavernier.

19h00 – A table !

Où : Place Monaco (près de la fontaine)

Durée estimée : 1 h 30

Au programme : A table !

Retrouvez l’ambiance des grands banquets d’autrefois autour de la table du village. Un jeu convivial ouvrira la soirée avant un repas partagé au son de l’accordéon. Les cafés et restaurants proposeront planches, casse-croûtes et desserts.

Centre bourg de Mur-de-Barrez Place de l’église, 12600 Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie 05.65.66.10.16 https://www.mur-de-barrez.fr/ https://www.facebook.com/MAIRIE12600/ Visite libre

_En partenariat avec l’Office de Tourisme en Aubrac, le CAUE Aveyron, le cabinet d’architectes Atelier A – Architecture Ville et Lumière, Agence d’architecture Hugues Tournier, l’école primaire de de…

©DR