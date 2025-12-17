High Fade Route De Fos RN 569 Istres

High Fade

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Trio écossais survolté, High Fade enflamme les dancefloors avec son funk et disco ultra efficace.

Révélés en 2018, ils cumulent plus de 30 millions de vues et ont conquis Jack Black, Cypress Hill ou Glenn Hughes. Leur énergie live, forgée sur plus de 1000 concerts, allie groove vintage et fièvre moderne. Une déferlante funk nouvelle génération, entre puissance, virtuosité et fun contagieux. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

High Fade, a high-energy Scottish trio, sets dance floors ablaze with their ultra-effective funk and disco.

