Hillai Govreen Quartet, Jazz from NY au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La saxophoniste, clarinettiste et compositrice Hillai Govreen présente son quartet, interprétant une musique originale façonnée par le jazz contemporain.

Ancré dans la scène jazz new-yorkaise et nourri par un large éventail d’influences, le quartet explore un équilibre entre structure et liberté, lyrisme et intensité rythmique. Chaque pièce se déploie à travers l’interaction, la spontanéité et une forte identité compositionnelle.

Basée à New York, Govreen collabore avec de nombreux musiciens internationaux. Elle s’est produite en tournée en Inde, en Europe, en Israël, au Brésil et aux États-Unis, et a joué dans des salles emblématiques de New York telles que Dizzy’s Club, The Jazz Gallery, Smalls Jazz Club, Mezzrow, Birdland, National Sawdust et Ornithology Jazz Club.

« Avec Every Other Now, Govreen s’impose résolument comme l’une des figures de la nouvelle génération du jazz… une musique à la fois structurée et improvisée, familière tout en étant totalement singulière. » — Savoir Magazine.

Line-up : Hillai Govreen : clarinette, saxophone ; Govreen Omer : contrebasse ; Lifshitz Tamir : guitare ; Jardim Matheus : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — La talentueuse saxophoniste et compositrice Hillai Govreen vous invite à découvrir son quartet, un voyage musical entre structure et liberté, ancré dans la scène new-yorkaise.

Le samedi 24 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 24 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-25T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T19:30:00+02:00_2026-10-24T20:30:00+02:00;2026-10-24T21:30:00+02:00_2026-10-24T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/hillai-govreen-quartet-0 contact@38riv.com



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