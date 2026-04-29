Hip Hip Hip, les 20 ans d’Abricadabroc Salon Mauduit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée gratuite. Ateliers payants. Les ateliers d’initiation seront à régler sur place auprès des créatrices concernées (renseignements et réservations auprès d’elles). Les infos sur ce point seront données sur les réseaux sociaux d’Abricadabroc Tout public

L’association Abricadabroc a été créée à Nantes il y a 20 ans déjà, en mai 2006 !Pour marquer ces 20 années au service de la création, elle a voulu proposer un évènement exceptionnel pour mettre en lumière son projet associatif mais aussi bien sûr toutes celles et ceux qui en sont parties prenantes, ou l’ont été par le passé. Elle a ainsi convié une partie de ses adhérent.es actuel.les mais aussi une poignée d’ancien.es. Des nouvelles têtes seront aussi de la partie.Elle a voulu investir le Salon Mauduit pour cette occasion exceptionnelle :? Un lieu de mémoire nantaise festive et sociale réhabilité il y a quelques années.? Une salle d’exception au cachet Art Déco : des éléments remarquables datés des années 30 ont été préservés lors de sa réhabilitation (luminaires, bas-reliefs, ferronnerie).Cette mise en valeur de l’artisanat d’art fait du Salon Mauduit en fait un écrin idéal pour les créateur.ices.? Hip Hip Hip sera aussi une bonne opportunité pour découvrir cette belle salle un peu méconnue du grand public???? LE PROGRAMME+ 35 exposant.es dans le Salon et dans la Cour Mauduitbijoux, arts graphiques, céramiques, art textile, maroquinerie, vannerie, ferronnerie, ébénisterie, objets déco, créations bois, vitrail…+ Des ateliers d’initiation :— découverte de la peinture textile— initiation à l’encre végétale— sérigraphie sur textile— création de tampons encreurs+ Des démonstrations de savoir-faire5 exposantes feront des petites démos de leur savoir-faire sous leur stand dans la cour Mauduit : peinture textile, aquarelle, maroquinerie, vitrail, vannerie+ Un cabinet de curiosités sur le thème du jardinLes exposant.es ont été invité.es à créer pour l’occasion une pièce sur ce thème inspirant. Des duos de créateurs se sont formés pour l’occasion pour proposer des œuvres uniques. Une mini exposition scénographiée les présentera au Salon Mauduit.+ Un défilé décalé du Dé Joyeux avec la fanfare Brass K Da BraLe Dé Joyeux crée depuis 25 ans des tenues à partir de matériaux récupérés, de déchets improbables, de rebus décalés. Les tenues sont présentées lors de parodies de défilés – accompagnés d’une fanfare débridée – qui invitent à regarder ces matériaux revisités avec un regard neuf pour provoquer chez le spectateur l’envie de créer.Brass K Da Bra est une fanfare festive nantaise, qui trouve son équilibre dans un cocktail de saxos, trombones, percussions et qui sort de son chapeau des reprises latines, fun rock, klezmer et même électro…+ Un p’tit bar / p’tite restauration sur placedes salades, des tartes, des boissons, faits maison?? L’affiche / à noter : le visuel de l’affiche a été confiée à une des adhérentes d’Abricadabroc qui pratique la linogravure (Studio To Hehaka). Une version en édition limitée imprimée sur du beau papier sera en vente pendant l’évènement.L’ASSOCIATION ABRICADABROCElle est née en 2006 de la volonté de proposer des formes vivantes, simples et chaleureuses, d’exposition-ventes et de marchés de la création, à une époque où il y avait peu de marchés et peu de boutiques dédiées à la création. Elle a joué un rôle précurseur en défrichant le terrain dans ce domaine.Par son action, elle sensibilise à la création artisanale en l’inscrivant dans le quotidien de chacun.Pour atteindre ce but, elle propose :? des évènements tout au long de l’année,? en itinérance dans plusieurs villes des Pays de la Loire,? dans des lieux divers (places publiques, jardins, maisons de quartier, ateliers)Elle encourage et met en lumière celles et ceux dont le propos n’est pas de produire en masse, mais au contraire, de manière raisonnée, des petites séries ou des pièces uniques.Elle encourage aussi les partages d’expériences en mélangeant les profils, débutants et confirmés.

Salon Mauduit Nantes 44100

https://www.facebook.com/AbricadabrocAssociation



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