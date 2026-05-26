Hip Hop Talents 2026 les sélections régionales débarquent à Roubaix Roubaix

Roubaix

Hip Hop Talents 2026 les sélections régionales débarquent à Roubaix

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le concours national Hip Hop Talents fait son grand retour à Roubaix pour une quatrième édition consécutive à La Condition Publique, samedi 6 juin 2026.

Initiée par les Espaces Culturels E.Leclerc, cette compétition nationale dédiée aux cultures urbaines s’impose comme un véritable tremplin artistique pour les talents émergents du rap, de la danse et du street art. Les futurs lauréats tenteront de décrocher une dotation de 5 000 euros ainsi qu’une bourse d’accompagnement personnalisée d’une valeur de 10 000 euros.

Dans l’écrin industriel et culturel de La Condition Publique, les artistes sélectionnés devront convaincre un jury composé des ambassadeurs Driver, Mamson et Levalet, aux côtés de Fred Musa, parrain emblématique du concours.

Animée par NAY et accompagnée par le DJ ASFALTE, cette après-midi gratuite promet une immersion intense dans l’univers du hip-hop et de la création urbaine. Le public est invité à venir soutenir les futures étoiles de la scène régionale dans une ambiance festive et conviviale.

Informations pratiques

Samedi 6 juin 2026

De 14h30 à 17h30

Ouverture des portes à 14h

La Condition Publique

️ Entrée gratuite réservation conseillée

Accès

Métro ligne 2 Eurotéléport

Tramway R Eurotéléport

Bus L4, 33, 34, 35 arrêt Condition Publique

Le concours national Hip Hop Talents fait son grand retour à Roubaix pour une quatrième édition consécutive à La Condition Publique, samedi 6 juin 2026.

Initiée par les Espaces Culturels E.Leclerc, cette compétition nationale dédiée aux cultures urbaines s’impose comme un véritable tremplin artistique pour les talents émergents du rap, de la danse et du street art. Les futurs lauréats tenteront de décrocher une dotation de 5 000 euros ainsi qu’une bourse d’accompagnement personnalisée d’une valeur de 10 000 euros.

Dans l’écrin industriel et culturel de La Condition Publique, les artistes sélectionnés devront convaincre un jury composé des ambassadeurs Driver, Mamson et Levalet, aux côtés de Fred Musa, parrain emblématique du concours.

Animée par NAY et accompagnée par le DJ ASFALTE, cette après-midi gratuite promet une immersion intense dans l’univers du hip-hop et de la création urbaine. Le public est invité à venir soutenir les futures étoiles de la scène régionale dans une ambiance festive et conviviale.

Informations pratiques

Samedi 6 juin 2026

De 14h30 à 17h30

Ouverture des portes à 14h

La Condition Publique

️ Entrée gratuite réservation conseillée

Accès

Métro ligne 2 Eurotéléport

Tramway R Eurotéléport

Bus L4, 33, 34, 35 arrêt Condition Publique .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

The national Hip Hop Talents competition returns to Roubaix for a fourth consecutive edition at La Condition Publique, on Saturday June 6, 2026.

Initiated by Espaces Culturels E.Leclerc, this national competition dedicated to urban cultures has established itself as a veritable artistic springboard for emerging talents in rap, dance and street art. Future winners will be competing for a cash prize of 5,000 euros and a personalized coaching grant worth 10,000 euros.

In the industrial and cultural setting of La Condition Publique, the selected artists will have to convince a jury comprising ambassadors Driver, Mamson and Levalet, alongside Fred Musa, emblematic sponsor of the competition.

Hosted by NAY and accompanied by DJ ASFALTE, this free afternoon promises an intense immersion in the world of hip-hop and urban creation. The public is invited to come and support the future stars of the regional scene in a festive and convivial atmosphere.

Practical information

? Saturday June 6, 2026

? From 2:30 pm to 5:30 pm

? Doors open at 2pm

? La Condition Publique

?? Free admission ? reservation recommended

Access

? Metro line 2: Eurotéléport

? Tramway R: Eurotéléport

? Bus L4, 33, 34, 35: Condition Publique stop

L’événement Hip Hop Talents 2026 les sélections régionales débarquent à Roubaix Roubaix a été mis à jour le 2026-05-23 par Hauts-de-France Tourisme