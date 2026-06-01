Hippodrome en fête Hippodrome Moulins

Moulins

Hippodrome en fête

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Balades à poney, château gonflable, maquillage enfants, créateurs locaux, tombola et restauration sur place.

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Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr

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English :

Pony rides, bouncy castle, children’s face painting, local designers, tombola and on-site catering.

L’événement Hippodrome en fête Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région