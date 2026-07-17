Histoire de la photographie du quartier La Source, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Maurice-Genevoix · Orléans
Informations pratiques
Histoire de la photographie du quartier La Source Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Maurice-Genevoix Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « La Source : Nature ou Béton ? » François Lauginie, photographe professionnel, reviendra sur l’histoire de la photographie qui fête ses 200 ans mais aussi sur celle du quartier La Source. Conférence suivie d’une visite commentée de l’exposition.
Médiathèque Maurice-Genevoix 1 place Pierre Minouflet, 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.68.45.45 https://mediatheques.orleans.fr/
Dans le cadre de l’exposition « La Source : Nature ou Béton ? »
©François Lauginie
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