AGENDA · Lyon
Histoire de la police lyonnaise par la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, 4 rue Vauban, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · 4 rue Vauban · Lyon
Informations pratiques
Histoire de la police lyonnaise par la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 19 et 20 septembre 4 rue Vauban Métropole de Lyon
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
- Première police d’État créée en 1851. De sa création à nos jours, découverte de la police lyonnaise : histoire, mémoire, Occupation et Résistance, Mai 1968, grandes affaires. Un Parcours des Brotteaux, à la Guillotière, le quartier de la Préfecture et la Part-Dieu.
4 rue Vauban 4 rue Vauban 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://https//www.slhp.fr , le « 36 » lyonnais.sur la rive gauche du Rhône. TCL bus
NOUVEAU
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