HISTOIRE DE LAINE Béziers
vendredi 2 avril 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
HISTOIRE DE LAINE
108 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Un voyage merveilleux où un fil de laine entraîne petits et grands vers l’inattendu.
Tout commence avec un fil… Un simple fil de laine, porté par le vent, devient le point de départ d’une aventure fantastique où l’imaginaire prend vie et où chaque instant réserve une nouvelle surprise. Clown, marionnettes animées par le souffle du vent, musique interprétée en direct au piano et projections visuelles se mêlent pour créer un univers sensible, inventif et plein de poésie, où la fantaisie n’a pas de limites. .
108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : HISTOIRE DE LAINE
A wonderful journey in which a strand of yarn leads young and old alike toward the unexpected.
L’événement HISTOIRE DE LAINE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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