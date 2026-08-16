HISTOIRE DE SCIENCES STUDIO 55 Toulouse
jeudi 8 octobre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
HISTOIRE DE SCIENCES
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Pour la Fête de la Science, LE SCIENCE COMEDY SHOW est au studio 55 des comédien·ne·s, des chercheur·euse·s, et une seule mission vous faire vivre la science autrement.
Sur le plateau, le rire devient un outil de compréhension et la curiosité du public n’a plus de limites.
Un spectacle de stand up scientifique unique, drôle et bluffant.
Venez vérifier par vous-même la connaissance n’a jamais été aussi vivante. 18 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For the F%EAte de la Science, THE SCIENCE COMEDY SHOW is at Studio 55: comedians, researchers, and a single mission: to help you experience science in a whole new way.
L’événement HISTOIRE DE SCIENCES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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