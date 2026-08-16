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HISTOIRE DE SCIENCES STUDIO 55 Toulouse

jeudi 8 octobre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Toulouse

HISTOIRE DE SCIENCES

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Pour la Fête de la Science, LE SCIENCE COMEDY SHOW est au studio 55 des comédien·ne·s, des chercheur·euse·s, et une seule mission vous faire vivre la science autrement.
Sur le plateau, le rire devient un outil de compréhension et la curiosité du public n’a plus de limites.
Un spectacle de stand up scientifique unique, drôle et bluffant.

Venez vérifier par vous-même la connaissance n’a jamais été aussi vivante. 18  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

For the F%EAte de la Science, THE SCIENCE COMEDY SHOW is at Studio 55: comedians, researchers, and a single mission: to help you experience science in a whole new way.

L’événement HISTOIRE DE SCIENCES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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