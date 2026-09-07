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AGENDA · Illkirch-Graffenstaden

Histoire des anciennes usines SACM et déambulation batiment 1922, exposition photos à la Villa., La Villa, Illkirch-Graffenstaden

samedi 19 septembre 2026 · La Villa · Illkirch-Graffenstaden

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Villa
Adresse
Rue Krafft, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Ville
67400 Illkirch-Graffenstaden
Département
Bas-Rhin

Histoire des anciennes usines SACM et déambulation batiment 1922, exposition photos à la Villa. Samedi 19 septembre, 10h45 La Villa Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

RDV devant l’Illiade

La Villa Rue Krafft, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est
RDV devant l’Illiade

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