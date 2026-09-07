Visite d’un temple protestant du XIXe siècle, Temple protestant, Illkirch-Graffenstaden
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Illkirch-Graffenstaden
Informations pratiques
Visite d’un temple protestant du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 16h45 Temple protestant Bas-Rhin
Durée : 30 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Venez visiter un temple protestant.
La visite guidée permet de découvrir son architecture sobre, ses vitraux, ainsi que l’histoire de la communauté protestante qui lui est attachée depuis plus de 150 ans.
Rendez-vous : place du Temple.
Temple protestant place du temple 67218 Illkirch Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Une bourgade de paysans et de pêcheurs, groupée autour d’une petite église sur les bords de l’Ill à 7 km en amont de Strasbourg, voilà les débuts de ce village qui tient son origine et son nom de son église.
La chronique du couvent d’Ebersmunster mentionne qu’au VIIe siècle, Sainte Odile lui attribue des terres et des droits de pêche à Illechilichen.
Et la notice de fondation du couvent d’Eschau mentionne que l’évêque Remigius en l’an 778 dote son couvent de biens à lllekirchen.
Venez visiter le temple protestant.
© Roland Burckel
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