Saint-Maurice-sur-Moselle

Histoire des paysages du Ballon d’Alsace

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-02

2h 3km +60 m. Observer et comprendre la formation des paysages du Massif du Ballon d’Alsace. Avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public

0 .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 hours 3 km 60 m elevation gain. Observe and learn about the formation of the landscapes of the Ballon d’Alsace massif. With Nicolas Th%E9venin, mountain guide. Reservations required. Ages 5 and up.

L’événement Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES