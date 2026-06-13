Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle
Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Histoire des paysages du Ballon d’Alsace
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-02
2h 3km +60 m. Observer et comprendre la formation des paysages du Massif du Ballon d’Alsace. Avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
2 hours 3 km 60 m elevation gain. Observe and learn about the formation of the landscapes of the Ballon d’Alsace massif. With Nicolas Th%E9venin, mountain guide. Reservations required. Ages 5 and up.
L’événement Histoire des paysages du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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