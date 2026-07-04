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Histoire du cinéma au Palais Lumière, Palais Lumiere, La Ciotat

dimanche 20 septembre 2026 · Palais Lumiere · La Ciotat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais Lumiere
Adresse
Allées Lumière - Clos des Plages - 13 600 13600 La Ciotat
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Histoire du cinéma au Palais Lumière Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Palais Lumiere Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la naissance du cinéma grâce à une exposition de matériel de cinéma, une projection de film. Profitez-en pour découvrir le palais Lumière et ses jardins lors d’une visite commentée.

Palais Lumiere Allées Lumière – Clos des Plages – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir la naissance du cinéma grâce à une exposition de matériel de cinéma, une projection de film. Profitez-en pour découvrir le palais Lumière et ses jardins lors d’une visite commentée.

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