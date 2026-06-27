Histoire du ski et skis “Monuments Historiques“, Maison Richardin, Bussang

Informations pratiques

Histoire du ski et skis “Monuments Historiques“ 19 et 20 septembre Maison Richardin Vosges

Groupes de 6 maxi (adultes + enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte commentée d’une centaine de paires de skis (sélection des plus intéressantes), d’une centaine de fixations, de chaussures et accessoires. La collection couvre la période ±1850 => 2000.

Puis, assistez à une mini-conférence (±1/4 d’h) sur les 4 skis protégés au titre des Monuments historiques.

Maison Richardin 1 rue des Champs Navés 88540 Bussang Bussang 88540 Vosges Grand Est 06 07 45 87 06 https://skispatrimoinecollectionrichardin.blogspot.com https://skispatrimoine.blogspot.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 45 87 06 »}, {« type »: « email », « value »: « skispatrimoine@gmail.com »}] Découvrez une exposition d’environ 200 objets retraçant l’histoire ski. Elle comporte un lot de 4 skis inscrit au titre des monuments historiques. Accès handicapé possible, mais difficile. Pas de groupe de plus de 5 personnes.

Découverte commentée d’une centaine de paires de skis (sélection des plus intéressantes), d’une centaine de fixations, de chaussures et accessoires. La collection couvre la période ±1850 => 2000.

©photo Richardin