Informations pratiques

Bussang

Journées Européennes du Patrimoine

40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des visites guidées afin de découvrir les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Ce haut lieu d’art théâtral accueille aujourd’hui des visiteurs, visiteuses du monde entier. Il fait partie des sites les plus fréquentés du département des Vosges et compte parmi les cent vingt théâtres emblématiques de la Route européenne des théâtres historiques.Tout public

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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

Guided tours offer a behind-the-scenes look at this theater, which is listed as a historic monument. This mecca of the theater arts now welcomes visitors from all over the world. It is one of the most visited sites in the Vosges department and ranks among the 120 iconic theaters on the European Route of Historic Theaters.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bussang a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES