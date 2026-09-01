Journées Européennes du Patrimoine Bussang
samedi 19 septembre 2026 · Bussang
Informations pratiques
Bussang
Journées Européennes du Patrimoine
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Des visites guidées afin de découvrir les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Ce haut lieu d’art théâtral accueille aujourd’hui des visiteurs, visiteuses du monde entier. Il fait partie des sites les plus fréquentés du département des Vosges et compte parmi les cent vingt théâtres emblématiques de la Route européenne des théâtres historiques.Tout public
0 .
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours offer a behind-the-scenes look at this theater, which is listed as a historic monument. This mecca of the theater arts now welcomes visitors from all over the world. It is one of the most visited sites in the Vosges department and ranks among the 120 iconic theaters on the European Route of Historic Theaters.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bussang a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Bussang (Vosges)
- Deux journées à cheval Bussang 12 septembre 2026
- Journées du Matrimoine Bussang 12 septembre 2026
- Histoire du ski et skis “Monuments Historiques“, Maison Richardin, Bussang 19 septembre 2026
- Visites guidées du Théâtre du Peuple, Théâtre du Peuple, Bussang 19 septembre 2026
- Illusion authentique Casino Bussang 3 octobre 2026