Visites guidées du Théâtre du Peuple, Théâtre du Peuple, Bussang

Informations pratiques

Visites guidées du Théâtre du Peuple 19 et 20 septembre Théâtre du Peuple Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes et vous propose des visites guidées afin de découvrir les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Ce haut lieu d’art théâtral accueille aujourd’hui des visiteur·euses du monde entier. Il fait partie des sites les plus fréquentés du département des Vosges et compte parmi les cent vingt théâtres emblématiques de la Route européenne des théâtres historiques.

Théâtre du Peuple 40 Rue du Theatre du Peuple, 88540 Bussang, France Bussang 88540 Vosges Grand Est +33329616247 http://www.theatredupeuple.com En 1895, le poète Maurice Pottecher crée le théâtre du Peuple, scène couverte de 14 mètres de large, en bois. En 1898-1899, le fond de scène est équipé de portes roulantes ouvrant sur le décor naturel de la montagne, avec une tribune couverte. En 1921, l’ensemble est modifié suite aux dommages causés par la guerre. En 1938, le théâtre est agrandi, puis de nouveau restauré et modifié après la Seconde Guerre mondiale. Deux chalets sont ajoutés au cours de la décennie 1960-1970. https://www.théâtredupeuple.com/infos-pratiques/venir-au-théâtre

Le Théâtre du Peuple vous ouvre ses portes et vous propose des visites guidées afin de découvrir les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Ce haut lieu d’art théâtral des…

© Mathieu Edet