Illusion authentique Casino Bussang
samedi 3 octobre 2026 · Casino · Bussang
Informations pratiques
Bussang
Illusion authentique
Casino 9 allée du Casino Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tom Wouda, magicien moderne, fusionne techniques classiques et illusions avant-gardistes pour une expérience immersive et envoûtante. À ne pas manquer!Tout public
20 .
Casino 9 allée du Casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00
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English :
Tom Wouda, a modern magician, blends classic techniques with cutting-edge illusions to create an immersive and spellbinding experience. Don’t miss it!
L’événement Illusion authentique Bussang a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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