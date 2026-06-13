Illusion authentique Casino Bussang

Informations pratiques

Bussang

Illusion authentique

Casino 9 allée du Casino Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tom Wouda, magicien moderne, fusionne techniques classiques et illusions avant-gardistes pour une expérience immersive et envoûtante. À ne pas manquer!Tout public

20 .

Casino 9 allée du Casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00

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English :

Tom Wouda, a modern magician, blends classic techniques with cutting-edge illusions to create an immersive and spellbinding experience. Don’t miss it!

L’événement Illusion authentique Bussang a été mis à jour le 2026-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES