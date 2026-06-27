Informations pratiques

Bussang

Stage d’interprétation théâtrale

40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

A LA RECHERCHE DE GILGAMESH ET ENKIDOU Cinq jours pour explorer le mythe de Gilgamesh et Enkidou. Cet apprentissage de jeu et de mise en scène sera animé par Paul Francesconi et s’adresse uniquement aux amateur·ices. Afin d’en savoir plus sur les aspects abordés pendant ces 5 jours, vous trouverez ci-dessous la note d’intention et le formulaire d’inscription. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au dimanche 30 août minuit.https://theatredupeuple.com/saison/2026/la-recherche-de-gilgamesh-et-enkidou-stage-dinterpretation-theatraleAdultes

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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

IN SEARCH OF GILGAMESH AND ENKIDU Five days to explore the myth of Gilgamesh and Enkidu. This workshop on acting and staging will be led by Paul Francesconi and is open only to amateur actors.%A0To learn more about the topics covered during these five days, please find the program description and registration form below. Applications are open until midnight on Sunday, August 30.https://theatredupeuple.com/saison/2026/la-recherche-de-gilgamesh-et-enkidou-stage-dinterpretation-theatrale

L’événement Stage d’interprétation théâtrale Bussang a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES