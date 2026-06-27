Journées du Matrimoine Bussang
samedi 12 septembre 2026 · Bussang
Informations pratiques
Bussang
Journées du Matrimoine
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pendant ces deux journées, cette année parmi nous Camille Claudel, artiste majeure issue d’une famille vosgienne, sculptrice longtemps éclipsée par les hommes de son époque, femme libre au destin bouleversant, Camille Claudel continue de nous émouvoir et de nous interroger. Le génie, l’élève, la soeur, l’inconvenante, la révoltée, l’amante, la folle…Il n’y a pas une, mais des Camille Claudel… Elle sera notre fil rouge de ce week-end pour redécouvrir son œuvre puissante sous un nouveau jour. Le public sera invité à déambuler entre les différents lieux au fil des rencontres et spectacles.Tout public
15 .
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
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English :
Over these two days, we are joined this year by Camille Claudel, a major artist from a family in the Vosges, a sculptor long overshadowed by the men of her time, a free-spirited woman with a turbulent destiny, Camille Claudel continues to move us and make us reflect. The genius, the student, the sister, the misfit, the rebel, the lover, the madwoman?There isn’t just one Camille Claudel—there are many. She will be our guiding thread this weekend as we rediscover her powerful work in a new light. The audience is invited to wander between the various venues as they enjoy the various events and performances.
L’événement Journées du Matrimoine Bussang a été mis à jour le 2026-08-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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