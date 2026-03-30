Histoire du vin & du fromage

32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

INTRODUCTION

Spécialités nationales, le vin et le fromage sont des produits qui accompagnent notre quotidien depuis des générations. Mais notre façon de les fabriquer et/ou de les consommer ne cesse d’évoluer avec le temps. Buvez du vin, ça ira mieux ! disait le médecin il y a quelques siècles. Pas sûr que les praticiens actuels tiennent le même discours.

Qu’est-ce qui a changé ?

Une dégustation de trois vins* et de trois fromages d’hier, d’aujourd’hui, et de demain illustrera les explications du sommelier, du maître fromager et du guide. Nous vous invitons dans un lieu atypique et chargé d’histoire les Bains-Douches. L’occasion de (re)découvrir ce magnifique monument lavallois.

INFOS PRATIQUES

RDV Les Bains-Douches 32 quai Albert Goupil · LAVAL

Date vendredi 10 juillet

Horaire de 19h à 20h30

Tarif unique 14 €/pers.

Public à partir de 18 ans .

32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

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English :

L’événement Histoire du vin & du fromage Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME