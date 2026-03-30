Histoire du vin & du fromage Laval
Histoire du vin & du fromage Laval vendredi 10 juillet 2026.
Histoire du vin & du fromage
32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
INTRODUCTION
Spécialités nationales, le vin et le fromage sont des produits qui accompagnent notre quotidien depuis des générations. Mais notre façon de les fabriquer et/ou de les consommer ne cesse d’évoluer avec le temps. Buvez du vin, ça ira mieux ! disait le médecin il y a quelques siècles. Pas sûr que les praticiens actuels tiennent le même discours.
Qu’est-ce qui a changé ?
Une dégustation de trois vins* et de trois fromages d’hier, d’aujourd’hui, et de demain illustrera les explications du sommelier, du maître fromager et du guide. Nous vous invitons dans un lieu atypique et chargé d’histoire les Bains-Douches. L’occasion de (re)découvrir ce magnifique monument lavallois.
INFOS PRATIQUES
RDV Les Bains-Douches 32 quai Albert Goupil · LAVAL
Date vendredi 10 juillet
Horaire de 19h à 20h30
Tarif unique 14 €/pers.
Public à partir de 18 ans .
32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26
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English :
L’événement Histoire du vin & du fromage Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME
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