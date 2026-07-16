HISTOIRE D’UN CID, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

HISTOIRE D’UN CID 30 septembre – 3 octobre Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Variation autour du Cid de Pierre Corneille

Adaptation collective du texte

Mise en scène Jean Bellorini

Avec Cindy Almeida de Brito, François Deblock en alternance avec Damien Zanoly, Karyll Elgrichi, Clément Griffault (claviers), Benoit Prisset (percussions), Federico Vanni en alternance avec Luca Iervolino

Jean Bellorini propose une variation du chef-d’œuvre de Corneille où le théâtre se fabrique à vue. Une grande fête scénique où l’alexandrin se danse, se chante, se réinvente. Les vers que l’on croyait connaître « Ô rage ! Ô désespoir ! », « Va, je ne te hais point… » trouvent un nouvel élan, une nouvelle jeunesse, une audace !

Dans un château gonflable, tour à tour forteresse, navire ou songe d’enfance, quatre comédien·nes et deux musiciens se jettent à corps perdu dans le récit, endossent tous les rôles, commentent l’action, circulent entre les personnages au rythme des percussions et des claviers joués en direct.

Histoire d’un Cid met en lumière la dimension politique et sensible de la pièce, questionne ce que nous faisons des héritages imposés : les figures viriles, la violence du pouvoir, le poids des injonctions sociales.

Il en ressort un Cid accessible et incarné, qui fait entendre la force du vers et le plaisir simple, partagé, de raconter un des plus grands-chefs d’œuvre du théâtre au présent.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 1er octobre| à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

vendredi 2 octobre | 18h45 – durée 30min | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le samedi 3 octobre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/histoire-dun-cid »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

“Les grandes tirades de Corneille respirent un air nouveau” Les Échos

Christophe Raynaud De Lage