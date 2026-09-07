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HISTOIRE EN PIÈCES, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

jeudi 10 décembre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan

HISTOIRE EN PIÈCES, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Esplanade
Adresse
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Tarif C de 8€ à 12€

HISTOIRE EN PIÈCES Jeudi 10 décembre, 19h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif C de 8€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T19:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:45:00+01:00
Fin : 2026-12-10T19:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:45:00+01:00

La Compagnie des Cigales présente une ”Histoire en pièces” : un récit mosaïque improvisé et totalement construit à partir des éléments apportés par le public. Avec trois tabourets noirs comme uniques accessoires, Cynthia et Flow vous embarquent pour un moment de pure impro où vous aurez votre mot à dire !

De la mise en scène aux répliques, en passant par les personnages, tout se crée sur l’instant. La Compagnie Des Cigales vous propose de découvrir le théâtre d’improvisation à travers un format « Long Form » : une seule histoire imaginée en direct avec le public.

Les idées du public nourrissent le spectacle, tandis que les comédiens s’en inspirent pour bâtir un récit unique. Nul ne sait à l’avance ce qui prendra vie sur scène, quels personnages émergeront, ni comment l’histoire se terminera. Avec trois tabourets noirs pour seul décor, Cynthia et Flow deviennent à la fois auteurs, metteurs en scène et interprètes de cette création éphémère, partagée avec et pour le public.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/752217-histoire-en-pieces-tout-public »}]
HISTOIRE EN PIÈCES – La Compagnie des Cigales (La CDC) théâtre

Improvidence

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