HISTOIRE EN PIÈCES, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

HISTOIRE EN PIÈCES Jeudi 10 décembre, 19h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif C de 8€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T19:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:45:00+01:00

Fin : 2026-12-10T19:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:45:00+01:00

La Compagnie des Cigales présente une ”Histoire en pièces” : un récit mosaïque improvisé et totalement construit à partir des éléments apportés par le public. Avec trois tabourets noirs comme uniques accessoires, Cynthia et Flow vous embarquent pour un moment de pure impro où vous aurez votre mot à dire !

De la mise en scène aux répliques, en passant par les personnages, tout se crée sur l’instant. La Compagnie Des Cigales vous propose de découvrir le théâtre d’improvisation à travers un format « Long Form » : une seule histoire imaginée en direct avec le public.

Les idées du public nourrissent le spectacle, tandis que les comédiens s’en inspirent pour bâtir un récit unique. Nul ne sait à l’avance ce qui prendra vie sur scène, quels personnages émergeront, ni comment l’histoire se terminera. Avec trois tabourets noirs pour seul décor, Cynthia et Flow deviennent à la fois auteurs, metteurs en scène et interprètes de cette création éphémère, partagée avec et pour le public.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/752217-histoire-en-pieces-tout-public »}]

HISTOIRE EN PIÈCES – La Compagnie des Cigales (La CDC) théâtre

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