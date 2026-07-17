Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945), Bibliothèque Louis Nucera, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Louis Nucera · Nice
Informations pratiques
Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945) Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Louis Nucera Alpes-Maritimes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945)
Rencontre avec Alain Grandieux, archéologue et céramologue au sein du Service Archéologique de la Métropole Nice Côte d’Azur
Au pied de la colline du Château à Nice se trouve actuellement l’entrée de l’ascenseur public qui permet d’accéder aux hauteurs et au jardin public. La galerie souterraine qui aboutit à l’ascenseur appartient en réalité à un réseau beaucoup plus vaste d’installations creusées dans le rocher calcaire entre 1939 et 1945. Venez découvrir son histoire.
Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497134880 http://bmvr.nice.fr
Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945)
© pexels
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