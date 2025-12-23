Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues, Parking Vallon de Cavalas Martigues

Histoire et paysages exploration des vestiges militaires de Martigues

Jeudi 19 février 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 19 mars 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 23 avril 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 21 mai 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 18 juin 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 17 septembre 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 22 octobre 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 19 novembre 2026 de 14h à 16h. Parking Vallon de Cavalas Chemin des Cavalas Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Découvrez Martigues sous un nouvel angle grâce à notre balade nature sur le sentier de randonnée dédié aux vestiges militaires. Plongez au cœur d’un patrimoine historique méconnu, tout en profitant d’un cadre naturel d’exception.Familles

Arpentez une partie de la boucle des vestiges militaires, un sentier de randonnée balisé entre le centre-ville de Martigues et le village de La Couronne.



Au départ du sentier, laissez-vous guider à travers la beauté sauvage de la côte méditerranéenne, entre pinèdes et falaises. Cette randonnée facile vous mènera sur les traces de l’histoire, avec une immersion totale dans les anciennes installations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Sur votre chemin, admirez les bunkers, postes d’observation et autres vestiges stratégiques qui servaient autrefois à la défense de la région.



Ces ouvrages (soutes à munitions, Tobrouk, plateformes, tranchées, postes de direction de tir,…) réalisés par l’armée allemande en 1943-1944, sont disposés de manière plus ou moins stratégique sur ces sites. Un voyage dans le passé qui vous racontera les secrets de ces lieux empreints de mémoire.



Cette randonnée historique à Martigues est idéale pour les amoureux de la nature, les passionnés d’histoire et les familles souhaitant partager un moment enrichissant. Chaque étape du parcours est l’occasion de découvrir des anecdotes captivantes sur l’histoire locale, tout en savourant des panoramas à couper le souffle sur la Méditerranée.



Un parcours de 4.7km commenté par Alain Croce, spécialiste de l’histoire des fortifications. Accompagné de Jean-Pierre Jéhan, président de l’association Histoire Mémoire Patrimoine Provence. .

Parking Vallon de Cavalas Chemin des Cavalas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Discover Martigues from a new angle thanks to our nature walk on the hiking trail dedicated to military remains. Immerse yourself in the heart of a little-known historical heritage, while enjoying an exceptional natural setting.

