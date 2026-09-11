Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat lorrain, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy

Informations pratiques

Histoire et univers graphique de la marque Le chocolat lorrain 19 et 20 septembre Musée Fours des Sœurs Macarons Meurthe-et-Moselle

gratuit, max. 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Affiches, plaquettes de chocolats et leurs chromos, objets et documents publicitaires, actions et factures, cartes postales, … émanant du Chocolat Lorrain, voilà tout ce que Alain Barrot, collectionneur passionné, a glané durant de nombreuses années. Il propose de les dévoiler à tous les curieux de patrimoine gourmand nancéen.

Parmi leurs fameuses boîtes de bergamotes de Nancy, le Chocolat Lorrain sera le seul à arborer des vues d’autres villes thermales des Vosges et ce, expressément pour l’exposition de 1909.

Une véritable plongée dans le temps qui remonte au milieu des années 1890 : Paul Evrard (1855-1942) crée son activité de chocolatier rue Saint Jean à Nancy.

Toujours à Nancy, en septembre 1897, il ouvre « La Chocolaterie de l’Est » au n°47, faubourg Saint-Jean, dont l’enseigne est « Chocolat Lorrain ».

Le 1er avril 1913, Paul Évrard cède son affaire à l’industriel Gaston Bouvier (1875-1926).

En 1918, l’entreprise est transférée à Laxou au n°106 boulevard Émile Zola.

C’est en 1927 que Raoul Nanty (1882-1970) entre au Conseil d’Administration de la société anonyme « La Chocolaterie de l’Est » de Nancy (marque Chocolat Lorrain), et en devient l’administrateur-délégué, puis le vice-président.

Cette chocolaterie restera en activité à Laxou jusqu’en 1952. La biscuiterie Panier, nommée Biscuiterie Lorraine ou BISLOR, lui a succédé jusqu’en 1994 où la fabrication a cessé définitivement. Quatre ans plus tard, le bâtiment est détruit pour laisser place à un immeuble à appartements.

Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.fours-des-soeurs-macarons.fr/ L’immeuble date du premier quart du XVIIIᵉ siècle. Située dans l’un des quartiers les plus anciens de la ville, derrière la cathédrale, la rue des Sœurs Macarons (anciennement rue de la Hache) a abrité, jusqu’en 1982, l’une des plus vieilles pâtisseries de Nancy. Ses fours et cheminées des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles sont inscrits au titre des monuments historiques.

Depuis 2019, le rez-de-chaussée de la maison des Sœurs Macarons est naturellement consacré à la valorisation et à la transmission du patrimoine gourmand de Nancy.

Affiches, plaquettes de chocolats et leurs chromos, objets et documents publicitaires, actions et factures, cartes postales, … émanant du Chocolat Lorrain, voilà tout ce que Alain Barrot, passionné, …

©Alain Barrot