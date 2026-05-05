Histoire, philosophie et littérature au musée Marmottan Monet, Musée Marmottan Monet, Paris

Histoire, philosophie et littérature au musée Marmottan Monet Samedi 23 mai, 17h00 Musée Marmottan Monet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves de terminale HLP du lycée Isaac Newton à Clichy proposeront au public de découvrir les collections du musée à travers un regard renouvelé. À partir des chefs-d’œuvre du musée, ils guideront les visiteurs en mêlant art, histoire, philosophie et littérature, grâce à une médiation orale ainsi qu’à des audioguides accessibles via un QR code.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0144965033 https://www.marmottan.fr/ Le musée Marmottan Monet était le magnifique hôtel particulier de Paul Marmottan au décor Empire préservé. Outre ses collections haute époque (peintures, sculptures, enluminures) et Empire, il est un haut lieu de l’impressionnisme, l’écrin du premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot. Métro : Ligne 9 (La Muette ou Ranelagh) ; RER : Ligne C (Boulainvilliers) Bus : Ligne 22, Ligne 32, Ligne 52, Ligne 63, Ligne 70, Ligne P.C. 1. Parking : Vinci Park Passy (78, rue de Passy, 75016 Paris)

La classe, l’œuvre !

© musée Marmottan Monet