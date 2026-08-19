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Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Micheline Réau Naintré

mercredi 10 février 2027 · Médiathèque Micheline Réau · Naintré

Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Micheline Réau Naintré

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Micheline Réau
Adresse
15 avenue Carnot -
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 10:30:00
fin : 2027-02-10 11:30:00

Date(s) :
2027-02-10

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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26  mediatheque-naintre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons bébés lecteurs

L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Naintré a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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