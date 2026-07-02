Histoires au fil de l’eau, Médiathèque Lille-Sud, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Lille-Sud · Lille
Informations pratiques
Histoires au fil de l’eau Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Lille-Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Viens écouter et vivre des histoires qui parle de la mer, de bateaux, mais aussi de « grenouilles à grande bouche » et des aventures de Monsieur Zouglouglou et de son bateau !
Lectures proposées dans le cadre de la « Nuit des bibliothèques » et de la thématique de la MEL « La Méditerranée est en nous ».
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Viens écouter et vivre des histoires qui parle de la mer !
©BmL
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