Histoires au fil de l’eau, Médiathèque Lille-Sud, Lille

Informations pratiques

Histoires au fil de l’eau Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Lille-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Viens écouter et vivre des histoires qui parle de la mer, de bateaux, mais aussi de « grenouilles à grande bouche » et des aventures de Monsieur Zouglouglou et de son bateau !

Lectures proposées dans le cadre de la « Nuit des bibliothèques » et de la thématique de la MEL « La Méditerranée est en nous ».

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Viens écouter et vivre des histoires qui parle de la mer !

©BmL