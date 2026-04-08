Histoires comme ci Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin
Histoires comme ci Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin dimanche 19 juillet 2026.
Montaigu-le-Blin
Histoires comme ci Festival Une place à l’ombre
Place du village Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !
Programmation pour toute la famille dans une caravane aménagée, avec Arnaud Lauras.
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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com
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English :
Festival of music & living together organized by the L’Oreille est boldie association!
Programming for the whole family in a converted caravan, with Arnaud Lauras.
L’événement Histoires comme ci Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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