HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA

Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .

Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !

Théâtre d’objets poétiques chant

De 0 à 6 ans Sur réservation .

Médiathèque Le Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@mayennecommunaute.fr

English :

The Patati et Patata company presents Histoires Cousues .

